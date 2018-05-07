Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей водительские права. Как сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Анастасия Татаруля, иск Багдасарян поступил к профильному подразделению московской полиции.

В нем Багдасарян "просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения".

Иск будет рассмотрен судом 18 мая, передает РИА Новости.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории с гонками золотой молодежи на Gelandewagen. После этого она не раз задерживалась за другие нарушения ПДД. Кроме того, у нее были выявлены проблемы со здоровьем: согласно материалам дела, Мара Багдасарян страдает эпилепсией.

Решением суда Багдасарян была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей.