Россияне высказались о годах правления Путина

Как выяснилось по результатам опроса "Левада-центра", около половины россиян считают, что за годы пребывания у власти президенту РФ Владимиру Путину удалось вернуть России статус великой державы, при этом 45% респондентов полагают, что главе государства не удалось обеспечить справедливое распределение доходов, передает "Интерфакс".

На вопрос: "Как Вам кажется, что удалось сделать Владимиру Путину за годы его пребывания у власти?" 47% опрошенных назвали возвращение России статуса "великой уважаемой державы". При этом 38% заявили, что заслугой действующего президента является стабилизация обстановки на Северном Кавказе, а 27% россиян считают, что главе государства удалось "преодолеть сепаратистские тенденции, удержать Россию от распада".

Порядка четверти респондентов (24%) уверены, что Путин обеспечил повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий.

Однако 45% опрошенных полагают, что президенту не удалось обеспечить "справедливое распределение доходов в интересах простых людей", а 39% считают, что Путин не смог "вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в годы реформ".

Треть опрошенных (32%) заявила, что главе государства не удалось обеспечить повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий.

Опрос проводился 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.