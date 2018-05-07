Евгения Медведева не будет менять Россию на Армению

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не станет менять спортивное гражданство с российского на армянское. Ситуацию вокруг россиянки прокомментировала президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян.

"Слухи о том, что Медведева будет выступать за сборную Армении, не соответствуют действительности, – приводит слова Степанян РИА Новости. – Вариант с выступлениями российской фигуристки за Армению даже не обсуждался".

Напомним, Медведева могла начать свои выступления за новую национальную команду из-за имеющихся у нее армянских корней, поскольку ее отцом является армянин. Смену гражданства спортсменка планировала из-за возросшей конкуренции в России.

Также ранее стало известно о том, что Медведева решила прекратить сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Фигуристка рассчитывает найти нового специалиста. Сообщается, что ее новым наставником станет канадский специалист Брайан Орсер.