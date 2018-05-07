"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

Порыв ветра унес в лес одного из участников показательного выступления парашютистов в Ставрополе: вместо того, чтобы приземлиться в парке Победы, он завис на дереве. Прыжок по счастливой случайности обошелся без травм, а самого героя сняли на видео.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 5 мая, сразу после патриотической акции "Веломарш Победы 2018". Один из парашютистов не рассчитал силу ветра, так что его на глазах зрителей отнесло в лес, где он повис на дереве. Участник шоу сам спустился на землю, заявив подоспевшему очевидцу, что это было "своеобразное приключение".

Мужчина отделался ссадинами, парашют сняли с ветвей с помощью автовышки.