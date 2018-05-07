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Проблема ожирения и лишнего веса. Научные способы решения 6 минут назад
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
Специалисты из Копенгагенского университета выяснили, как помешать организму накапливать жир. Эксперименты на мышах показали: удаление одного единственного фермента лишает животное возможности набирать лишний вес, даже если оно питается пищей с высоким содержанием жира.
Речь идёт о ферменте под названием NAMPT. Ранее учёные выяснили, что этот фермент одинаково связан с ожирением, возникающим и у людей, и у животных.
Оказалось, что присутствие большого количества NAMPT в крови и в жировой ткани желудка в значительной степени связано с избыточным весом или ожирением.
По мнению одного из авторов исследования Захарии Герхарда-Хайнса (Zachary Gerhart-Hines), наличие фермента в жировой ткани, по всей видимости, приносило много пользы нашим предкам, но в сегодняшнем обществе, питающимся высокожирной калорийной пищей, его работа уже не так важна. Иными словами, можно слегка ограничить действие фермента.
Чтобы понять принцип работы этого фермента, учёные спроектировали мышей, лишённых NAMPT в жировой ткани. Затем специалисты кормили таких грызунов пищей, богатой жирами. По итогу животные совершенно не набрали лишний вес.
Как водится, в исследовании участвовала и контрольная группа животных: эти мыши, сидевшие на такой же диете, в результате набрали большой вес.
Более того, мыши без NAMPT, по всей видимости, могли лучше контролировать уровень глюкозы в крови, несмотря на нездоровое питание.
"Мы давали мышам пищу, которая более или менее соответствовала непрерывному употребление гамбургеров и пиццы, — объясняет первый автор исследования Карен Норгаард Нильсен (Karen Nørgaard Nielsen). – Тем не менее они не могли увеличивать свои жировые ткани".
Как говорит учёный, конечная цель исследования состоит в том, чтобы понять фундаментальные основы того, как человек набирает вес, и применить эти знания для разработки новых стратегий лечения метаболических заболеваний.
Безусловно, результаты исследования привлекут многих людей, но учёные вынуждены признать, что вряд ли фермент NAMPT можно удалить из организма человека без последствий. Более ранние исследования показали, что этот фермент экспрессируется в различных органах и тканях, поэтому прямое блокирование его в организме людей приведёт к вредным побочным эффектам.
Любопытно, что ингибиторы NAMPT также исследуются для лечения рака. И не случайно, недавно жирную пищу уличили в смертоносном пособничестве даже "ленивому" раку.
В будущем учёные намерены изучить то, как именно дефицит NAMPT нарушает способность организма накапливать жир. Возможно, лучшее понимание этого механизма поможет исследователям разработать более эффективную стратегию лечения, регулирующую хранение жира, но не вызывающую побочных эффектов, которые могут возникнуть в результате полного устранения NAMPT из организма.
Результаты исследования представлены в научном издании Molecular Metabolism.
Между тем вспомним рекомендации специалистов, уверенных в том, что ограничивать себя в употреблении жирной пищи следует не только из-за фигуры. Так, жир меняет работу мозга подобно наркотикам. Более того, калорийная еда истощает микрофлору кишечника на поколения вперёд, а ожирение разрушает связи нейронов в мозге.
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