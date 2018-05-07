В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

Порядка 46 тысяч жалоб на неправомерную блокировку интернет-сайтов поступило в Роскомнадзор, сообщил "Интерфаксу" министр связи Николай Никифоров.

Он подчеркнул, что каждое из обращний нужно рассматривать индивидуально. Если же проблема носит системный характер, следует оспаривать действия в суде.

Блокировка Telegram началась по решению суда, напомнил Никифоров, подчеркнув, что в правовом государстве основной является именно судебный порядок.

"Если какие-то ресурсы считают, что они заблокированы неправомерно, и у них есть какая-то оценка ущерба, который они понесли, они могут обратиться в суды, чтобы оспорить это решение и даже рассматривать вопрос компенсации ущерба, который они понесли", — заявил министр.

Решение о блокировке Telegram было вынесено 13 апреля. После этого Роскомнадзор стал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок. В итоге многие пользователи и владельцы сайтов столкнулись с трудностями при доступе к ресурсам.