В Кремле началась инаугурация президента России

В Кремле началась церемония вступления в должность президента России. Владимир Путин займет высший государственный пост страны в четвертый раз. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 1", "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

В своем рабочем кабинете, который находится в Первом корпусе Кремля, Путин надел пиджак, прошел по коридорам и залам и отправился в парадную резиденцию главы государства — Большой Кремлевский дворец. На инаугурацию он приехал на новом российском лимузине серии "Кортеж".

У входа во дворец Путина по традиции встретил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, который участвует в церемонии инаугурации уже в четвертый раз. Приняв рапорт Хлебникова, Путин поднялся по Большой парадной лестнице и под звуки встречного марша и фанфар прошел по анфиладе залов — через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где он и принесет присягу.