От Первого корпуса до Большого дворца президент доехал в "Кортеже". Видео

В прямом эфире 7 мая миллионы людей наблюдают за тем, как проходит в Кремле инаугурация президента России.

Из первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, к Большому Кремлевскому дворцу Владимир Путин выехал на новом российском лимузине серии "Кортеж".

Черный представительский седан, как рассказал ТАСС источник, близкий к организации церемонии, "прошел все необходимые испытания, подтверждающие его безопасность при использовании для передвижения первого лица государства".

Ранее глава российского государства всегда использовал автомобили Mercedes.

Проект "Единая модульная платформа" (ЕМП, устойчивое популярное название — проект "Кортеж") реализуется с 2013 года и предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы. Предсерийное производство машин проекта "Кортеж" началось в конце ноября 2017 года.

Под каким брендом будут ездить автомобили проекта, остается секретом.

Всего за четыре года на работы по проекту из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. Окупить эти работы предполагается, в том числе, за счет коммерческих продаж автомобилей, которые по плану должны начаться в 2019 году.

По комплектациям и цене автомобили проекта "Кортеж" будут конкурировать с такими марками, как Mercedes Maybach, Bentley и Rolls-Royce.

Прямую трансляцию вступления в должность президента России вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и сайт Вести.Ru.