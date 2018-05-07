Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны, проживающим в РФ и Прибалтике в размере 10 тысяч рублей в связи с 73-й годовщиной Победы, передает "Интерфакс".

"В связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов постановляю произвести в мае-июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны", — говорится в указе главы государства. С документом можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации.

По предварительным данным, выплаты получат 102 814 человек. Для этого потребуется порядка 1,034 миллиардов рублей — с учетом перевода за рубеж и доставки. Выплата будет осуществляться из федерального бюджета.

В России выплаты обеспечит Пенсионный фонд, а в Прибалтике — отделы обеспечения при посольствах РФ в Латвии, Литве и Эстонии, причем "в иностранной валюте по курсу рубля, установленному ЦБ РФ на день совершения операции".