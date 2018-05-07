Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. Президент принес присягу, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность.

Прямую трансляцию церемонии вели Вести.Ru, телеканалы "Россия 24" и "Россия 1".

Текст присяги следующий: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу". Эти слова Путин произносил, положив правую руку на текст Конституции РФ.

Над резиденцией президента РФ в Кремле подняли президентский штандарт.

Голосование на выборах президента состоялось 18 марта. Действующий глав а государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов.