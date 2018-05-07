Администрация президента сложила полномочия

Сотрудники Администрации президента России сложили полномочия перед Владимиром Путиным. Как пояснил ТАСС источник в Кремле, это происходит автоматически. Сотрудники администрации будут исполнять свои обязанности до новых назначений на их должности.

Сегодня президент России вновь вступил на высший государственный пост. Торжественная церемония инаугурации прошла в Кремле. Путин принес присягу в Андреевском зале.

В составе администрации президент своими указами назначает на должность и освобождает от должности лиц, непосредственно ему подчиненных. В их числе — глава администрации, его заместители, замруководителя администрации — пресс-секретарь президента, помощники и советники главы государства, руководитель протокола президент и другие сотрудники.