Сделать все для России: президент рассказал о смысле своей жизни

Во время церемонии инаугурации, которая 7 мая проходит в Кремле, президент России Владимир Путин выступил с короткой речью.

Поблагодарив граждан страны за поддержку на выборах, глава государства заявил, что, вступая в должность президента, особенно остро осознает свою колоссальную ответственность перед каждым из граждан страны, всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией — страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками.

"Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле — вечный пример преданности Отчизне", — сказал президент России.

Путин также отметил, что поддержка, которую оказали ему на выборах граждане страны, это "огромный политический капитал и надежная моральная опора".

"В этой поддержке — вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене и для решительных действий ради глубоких позитивных перемен внутри страны", — уверен президент России.

Путин также сказал, что считает "своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье".

Президент России отметил, что "мы должны идти в ногу с глобальными переменами, выстраивать свою повестку прорывного развития, чтобы никакие преграды и обстоятельства не мешали нам самим и только самим определять свое будущее, воплощать в жизнь самые смелые наши планы и мечты".

Напомнив, что в 2018 году Россия будет отмечать 25-летие Конституции, Путин также выразил уверенность в том, что прочная основа для развития России "именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства".

Церемонию вступления в должность президента России в прямом эфире транслировали телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и сайт Вести.Ru.