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Инаугурация президента 13 минут назад

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7 мая 201812:42

Президентский полк промаршировал по Соборной площади Кремля

Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле. Трансляцию вели Вести.Ru, "Россия 24" и "Россия 1".

Перед тем, как принять парад, он произнес текст присяги на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце, после чего был объявлен новым президентом, вступившим в должность.

Президент поздравил пол с 82-й годовщиной со дня образования. День Президентского полка уже в пятый раз совпадает с днем инаугурации избранного президента.

Полк традиционно участвует в церемонии – в этот день военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия.

Президентский полк был сформирован весной 1936 года как Полк специального назначения. В годы Великой Отечественной войны солдаты полка активно участвовали в боевых действиях. В Параде Победы 1945 года полк участвовал под Боевым Красным знаменем, который ему был вручен в 1944 году.

С 1952 года стал именоваться Отдельным полком специального назначения. В 1973 полк переименовали в Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк. В 1976 году в составе полка сформирована Рота специального караула, которая участвует во всех официальных протокольных мероприятиях главы государства и высших зарубежных гостей.

С 1997 года военнослужащие полка несут почетный караул у Могилы Неизвестного солдата, с 1993-го полк называется Президентским.

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