"Дом Серебряный бор" и Headliner – новый уровень комфорта в Москве

Современную Москву не удивишь архитектурой. Классика, модерн, конструктивизм, современные течения и направления – все это представлено в российской столице сполна. Между тем в современной жилой застройке Москвы интересных с точки зрения архитектуры проектов крайне немного даже в элитном классе. Ведь архитектура – это не просто внешний вид здания и его планировочное решение. Архитектура – это философия проекта, которая должна отвечать на вопросы взаимодействия проекта с пространством, с окружающей средой, с будущими жителями и их соседями.

"В прошлом остались те времена, когда покупателю квартиры было все равно, в каком доме он будет жить. Сегодня покупатель заинтересован в жилье, которое в максимальной степени отвечает его запросам, которое формирует для него новое качество жизни, — отмечает генеральный директор Группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев. – И мы в своих столичных проектах, таких как "Дом Серебряный бор" и Headliner, пытаемся соответствовать этому требованию рынка".

"Дом Серебряный бор" на Живописной улице стал результатом сотрудничества "КОРТРОСа" с московским архитектурным бюро "Остроженка". В основу архитектурной концепции проекта легло его местоположение – дом расположен в зеленой зоне в 150 метрах от Москва-реки. Авторская архитектура дома призвана подчеркнуть его экологичность, органично вписать его в окружающее пространство и не нарушать живописный пейзаж. Фасады дома декорированы материалами, имитирующими дерево, что позволяет воспринимать его как естественное продолжение ландшафта. Входные группы и холлы дома будут выполнены с дизайнерской отделкой, а большие панорамные окна позволят будущим жителям наслаждать прекрасными видами на реку и вековой сосновый бор.

Но экологичность дома – это не только его внешний вид, но и внутреннее содержание. В "Доме Серебряный бор" будет реализована система "смарт-дом", позволяющая жильцам не только дистанционно контролировать и управлять системами жизнеобеспечения в квартире, но и добиться высокой степени энергоэффективности. Умные технологии позволят обеспечить многоуровневую систему безопасности дома. За счет организации подземной парковки двор будет полностью освобожден от машин, здесь будет устроена детская игровая площадка. Паркинг будет оборудован зарядными устройствами для автомобилей Tesla.

"Для нас "Дом Серебряный бор" — это предмет определенной гордости, — подчеркивает Киселев. — Мы смогли вписать этот сложный с точки зрения архитектуры и инженерного оснащения проект в окружающую зеленую среду, не нарушив ее, и считаем, что это у нас получилось".

Другой, гораздо более масштабный московский проект ГТ "КОРТРОС", — это ЖХ Headliner, занимающий шесть гектаров. Он станет первым в столице жилым комплексом небоскребов, своего рода жилым аналогом "Москва-Сити", к тому же и расположенным по соседству. В рамках первой очереди проекта здесь возводится несколько домов высотой от 11 до 53 этажей. При его проектировке также очень пригодился опыт архитектурного бюро "Остроженка". В комплексе расположатся как отдельные квартиры, так и пентхаусы на верхних этажах.

Из жилого комплекса будут открываться эффектные виды на центр Москвы, на Москва-реку и на деловой центр "Москва-Сити". Еще одно яркое решение архитекторов — отказ от унылого внешнего вида. В отделке зданий комплекса используются контрастные материалы: архитектурный бетон, натуральный камень, стальные панели, керамика, клинкерный кирпич. Их сочетание создает эффект "разновременной застройки".

Квартал ориентирован на семейных покупателей, поэтому будет включать детский сад, фитнес-центр, магазины и кафе. Во внутренних дворах будут оборудованы многофункциональные зоны отдыха и детские игровые площадки, а на подземных уровнях обустроят паркинг. Как и дом на Живописной улице, Headliner будет оснащен системами умного дома.

"Headliner" — наш флагманский проект, поэтому здесь мы применим весь наш опыт и самые передовые технологии строительства и обустройства квартир для наших жильцов, — подчеркивает генеральный директор ГК "КОРТРОС". – Это проект для активных людей, которые хотят быть в центре активной столичной жизни и ее событий. Людей, которые не боятся ставить амбициозные цели и достигают высот в своей карьере, профессиональном, творческом и личном развитии. И именно поэтому он так и назвается – Headliner".

"Дом Серебряный бор" и "Headliner" — очень разные по своей сути проекты. Но объединяет их одно – они формируют новое высокое качество жизни для своих жителей, создают новый облик Москвы, задают новый уровень комфорта и качества жилья в столице.