Путин поговорил и сфотографировался с волонтерами

После церемонии инаугурации и смотра Президентского полка на Соборной площади Кремля президент России Владимир Путин пообщался с волонтерами и представителями молодежных организаций, передает РИА Новости.

Поприветствовав президента, молодые люди поблагодарили его за то, что он делает на посту главы государства, а также за предоставленную им возможность принять участие в избирательной кампании в качестве волонтеров и реализовать себя в общественной деятельности.

"Эти проекты мы будем продолжать все и подумаем, как разнообразить", — пообещал президент.

Молодые люди попросили президента России сфотографироваться с ними, на что Владимир Путин охотно согласился.