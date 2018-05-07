Самолет Lufthansa экстренно сел в аэропорту Берлина из-за отказавшего двигателя

Внеплановую посадку в берлинском аэропорту Тегель из-за отказа одного из двигателей совершил 7 мая Airbus 321 немецкой авиакомпании Lufthansa.

Лайнер следовал из Мюнхена в Хельсинки, на борту находились 158 человек.

Посадка прошла успешно, в настоящее время оценивается техническое состояние самолета, сообщает RT со ссылкой на немецкие СМИ.