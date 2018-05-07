Финал Лиги чемпионов рассудит сербский арбитр Мажич

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список арбитров, которые будут работать на финальном матче Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

Главным рефери назначен сербский судья Милорад Мажич. Ассистировать ему будут его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Запасным арбитром станет француз Клемен Турпен.

В текущем евросезоне Мажич работал на четырех матчах Лиги чемпионов. В том числе он обслуживал выездную встречу московского ЦСКА против швейцарского "Базеля", завершившуюся победой армейцев (2:1). Также сербский рефери работал на двух играх Лиги Европы и финале Кубка конфедераций-2017, который проходил в России.