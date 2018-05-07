Россия осталась без правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении 7 мая полномочий правительства перед вновь избранным президентом, сообщает пресс-служба кабмина.

Сложение правительства полномочий перед вновь избранным главой государства в день инаугурации регламентируется статьей 35 федерального закона "О правительстве Российской федерации". Решение оформлено в соответствии со статьей 116 Конституции РФ.

После сложения полномочий правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина – в соответствии со статьей 117 Основного закона страны.

Ожидается, что Госдума соберется уже 8 мая для утверждения нового главы правительства. 7 мая кандидат в премьеры, предложенный президентом, проведет консультации с фракциями "Единая Росси" и ЛДПР, а во вторник – с КПРФ и "Справедливой Россией".

По Конституции премьер-министр назначается президентом с согласия Госдумы. В течение недели новый глава кабинета министров должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов власти и предложить кандидатуры на должности своих замов и федеральных министров.