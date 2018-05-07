Сами Хедира намекнул на переход из "Ювентуса" в английский клуб

Футболист "Ювентуса" и сборной Германии Сами Хедира намекнул на свой возможный уход из стана "старой синьоры". Немец дал понять, что приоритетным продолжением карьеры для него является клуб английской премьер-лиги.

"Я уже становился чемпионом таких стран, как Испания, Италия и Германия, но любому спортсмену нужны новые вызовы, – приводит слова Хедиры Спорт24.Ru со ссылкой на Bild. – Меня всегда привлекала премьер-лига и из сильнейших лиг мне не хватает именно титула чемпиона Англии. Меня все устраивает в Турине, но мой контракт с "Ювентусом" истекает через год. Поэтому пока сложно сказать, что ждет меня в будущем".

Напомним, что Хедира выступал за такие команды, как "Штуттарт", мадридский "Реал", а с 2015 выступает за "Ювентус".