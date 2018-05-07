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Инаугурация президента 36 минут назад
Патриарх совершил молебен в Благовещенском соборе в честь инаугурации президента
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента России Владимира Путина.
Сегодня в Кремле состоялась торжественная инаугурация президента. После окончания церемонии Путин подошел к Благовещенскому собору Кремля, у входа в который его ждал Патриарх. Вместе они зашли внутрь.
Во время молебна Патриарх просил, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение. В завершение молебна глава РПЦ прочитал молитву, в которой есть слова: "Умудри и настави его беспреткновенно проходити великое сие служение".
Затем Предстоятель обратился к главе государства от лица духовенства, монашества и верующих. Он сказал, что все эти люди поддерживали Путина, видя в нем "лидера, не только успешно управляющего государством, но и человека, преданного отечеству". Также он назвал главу государства человеком, для которого "духовная традиция является его собственной традицией, для которого и материальное, и духовное благополучие людей является задачей выполнения президентского срока".
Патриарх пожелал президенту сил и здоровья выполнить все обещания, которые он дал во время инаугурации, и преподнес Путину в подарок икону Спасителя XVIII века. Перед тем как покинуть собор, президент приложился к храмовой иконе Благовещения Божьей матери.
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