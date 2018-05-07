Нападение неадекватного мужчины на случайную покупательницу попало на видео

Сегодня в социальных сетях активно обсуждается инцидент, произошедший в одном из магазинов Томска вчера, 6 мая. Камеры видеонаблюдения сняли кадры немотивированного нападения мужчины в солнцезащитных очках на покупательницу.

Подкравшись сзади, агрессор поставил девушке подножку, а затем уверенным движением с силой толкнул свою жертву в лицо. После чего он скрылся, оставив пострадавшую лежать на полу.

Очевидцы утверждают, что агрессор и его жертва явно не были знакомы. Некоторые говорят, что инцидент в магазине не единственный: "...он ещё вчера толкнул ребёнка и ударил девушку батоном по лицу. Ходит разговаривает сам с собой. Он явно болен..."