Британская система распознавания лиц за год ошиблась более 2,5 тысяч раз

Европейская система распознавания лиц оказалась не такой успешной, как ожидали власти. Так, в Уэльсе камеры за год неправильно опознали более 2,5 тысяч человек. С апреля 2017 года искусственный интеллект сработал верно лишь 450 раз, сообщает Guardian.

Система распознавания лиц была установлена в Уэльсе в наиболее многолюдных общественных местах. В программу загрузили почти 500 тысяч изображений находящихся в розыске подозреваемых.

Полицейские отчеты о результатах работы системы разнятся. Представители власти отметили, что из 2470 сообщений от искусственного интеллекта лишь 173 совпадения оказались верными. В пресс-релизе ведомства отмечается, что сотрудники полиции получили 2 тысячи сигналов, из них к арестам привели 450.

Причиной такого ошибок представители власти назвали низкое качество изображений, которые были загружены в систему. Стражи порядка признали несовершенство работы системы, отметив, однако, что и такой результат считают успешным для начала.

Британские полицейские обещают улучшить работу системы в ближайшем будущем.