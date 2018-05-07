"Корсар", "Терминатор" и "Уран" во всей красе. Минобороны опубликовало видео испытаний новейшего оружия

Беспилотный летательный аппарат "Корсар", боевая машина поддержки танков "Терминатор" и саперный робот "Уран-6" впервые пройдут по брусчатке Красной площади. Поэтому Министерство обороны России опубликовало видео испытаний этих новейших образцов оружия.

БПЛА "Корсар" – темная лошадка. Известно о нем немного: как пишут сами военные, этот дрон предназначен для разведки и доставки небольших грузов. Кроме того, судя по опубликованным кадрам, беспилотник может корректировать огонь артиллерии.

В воздухе "Корсар" способен провести до 10 часов, максимальная высота его полета – 6 километров, а радиус действия достигает 160 километров.

"Уран-6" на Параде появится впервые, хотя уже давно помогает российским сапером очищать от мин не только территорию России, но и других стран. Например, в Чеченской республике этот дрон работает как минимум с 2014 года. В 2016 году стало известно, что российский робот очищал от взрывоопасных предметов древний сирийский город Пальмира, а в 2017 году его перебросили в провинцию Дейр-эз-Зор.

Робототехнический комплекс "Уран-6" – относительно небольшая, но очень прочная машина. Она выдерживает взрыв 60 килограммов тротила. Причем даже если это произойдет, человек-оператор не пострадает. Дальность работы пульта-управления – 1 километр.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" тоже хорошо известна. Нечто похожее пытались сделать еще в Советском Союзе. Тогда разные конструкторские бюро предлагали свои варианты БМПТ, среди них "объект 781" или "объект 787", он же "Гадюка". Но ни один из этих проектов до серии так и не добрался, в отличии от "Терминатора".

Хотя новая БМПТ тоже не сразу обрела свой окончательный облик. На видео Минобороны как раз показаны две разных версии. Первая появилась еще в одноименном фильме программы "Полигон" в 2014 году. Вторая – именно та, которая встает на вооружение российской армии. Ее можно отличить по защитным кожухам, которые закрывают пусковые установки противотанковых ракет.