Взрыв в Ставрополе: многоэтажку оцепили полицейские

Вокруг многоэтажного дома в Ставрополе, где в понедельник днем произошел взрыв, выставлено оцепление. Во дворе дома на улице Гпаковская находятся более 20 полицейских, врачи скорой помощи и кинологи.

Из подъезда, где был слышен взрыв, людей эвакуировали, передает "Интерфакс".

Взрыв прогремел между восьмым и девятым этажами, погиб человек. Источник рассказал агентству, что, по одной из версий, молодой человек взорвал гранату, при этом сам получил тяжелые травмы.