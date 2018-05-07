Брат Поля Погба был атакован одноклубниками после получения травмы
Футболист турецкого клуба "Генчлербирлиги" Флорентин Погба, являющийся старшим братом полузащитника "МанЮнайтед" Поля Погба, был атакован партнерами по команде после того, как получил травму в матче чемпионате Турции против "Антальяспора" (0:1).
Одного из его одноклубников – Ахмета Огуза – разозлило, что Погба-старший решил самовольно покинуть поле после полученной травмы, несмотря на то, что у команды был исчерпан лимит на замены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fotomac. У футболистов произошла стычка. После игры действием гвинейца остались недовольны и остальные партнеры по команде, которые набросились на Погба.
Футболистов смогли разнять лишь сотрудники службы безопасности стадиона
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