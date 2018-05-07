Момент смертельного ДТП в Казани попал на видео

В Казани водитель рейсового автобуса не успел среагировать на маневры пожилой женщины, переходившей дорогу в неположенном месте. Смертельная авария произошла днем 5 мая, однако запись с камеры наблюдения появилась только в понедельник.

В момент наезда на 82-летнюю пенсионерку автобус также повредил легковой автомобиль и металлическое ограждение.

Пострадавшую отвезли в ближайшую больницу, где она вскоре скончалась от полученных травм.