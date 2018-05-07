На пике популярности. Россия выставит тяжелый огнемет "Солнцепек" в Иордании
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" станет одним из главных российских экспонатов на выставке SOFEX-2018 в Иордании. Это оружие сейчас находится на пике популярности и пользуется стабильным спросом в мире, сообщает пресс-служба "Рособоронэкспорта". Тем более что ТОС доказала свою высочайшую эффективность в реальных широкомасштабных антитеррористических операциях.
ТОС-1А "Солнцепек" – единственная в своем роде. Это танк Т-72, с которого сняли башню, а вместо нее установили пакет из 24 направляющих для 220-миллиметровых снарядов. Полный залп занимает не более 12 секунд, а площадь поражения – 40 тысяч квадратных метров.
Причем укрытия не спасают, так как ракеты "Солнцепека" начинены термобарической смесью. При попадании в цель она распыляется в облако, которое может затекать в любые щели, бойницы или окна, и взрывается. Минус у ТОС-1А всего один – дальность огня не превышает 6 километров.
Всего российский поставщик оружия покажет на выставке более 100 современных образцов. В том числе бронемашины "Тигр" и "Тайфун", БТРы разных модификаций, противотанковые ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и "Верба", а также стрелковое вооружение.
Как отметили в "Рособоронэкспорте", Россию и Иорданию связывают давние и крепкие военно-технические отношения. Например, армия Королевства купила военно-транспортные самолеты Ил-76МФ и противотанковые комплексы "Корнет-ЭМ". Кроме того, в стране налажено совместное производство гранатометов РПГ-32 "Нашшаб", они же "Хашим".
РПГ-32 – гибкое, универсальное оружие. В зависимости от типа гранаты оно может уничтожать практически любые цели. Например, ПГ-32В предназначена для борьбы с бронетехникой, а термобарическая ТБГ-32В способна уничтожить пехоту даже в укрытиях.
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