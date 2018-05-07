Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

До восьми лет лишения свободы грозит 22-летнему приезжему, который в переходе МЦК одним ударом отправил на пол задевшего его плечом подвыпившего мужчину, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала инцидент, результате которого один пассажир попал в больницу, а второй — в СИЗО.

"Он меня разозлил — оскорбил мою мать", — объяснил подозреваемый свой поступок.

Инцидент произошел поздним вечером 21 апреля в переходе между станциями "Измайлово" и "Партизанская". Оба противника были пьяны, но друг с другом не знакомы. Пострадавший, судя по всему, возмущался планировкой помещения и активно размахивал руками, когда задел следовавшего позади пассажира (последний, впрочем, сам шел на таран). Пары фраз хватило, чтобы молодой человек размахнулся и нанес сильнейший удар мужчине по лицу. Отправив противника в нокаут, он поспешил прочь.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, в настоящее время он все еще находится в больнице. Подозреваемого задержали на 9-й Парковой улице, суда он будет дожидаться за решеткой.