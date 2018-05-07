Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

Гранату в жилой многоэтажке Ставрополя взорвал 40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов, по данным родственников, СОБРа. Что подтолкнуло его устроить этот взрыв, неизвестно.

Как уточняет "Интерфакс", по предварительным данным, погибший — это мужчина 1978 года рождения, который, по пока неустановленным причинам, привел в действие гранату, находясь в пролете между 8 и 9 этажом дома на Шпаковскому, 100. Больше никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, в одном из жилых домов города Ставрополя произошел хлопок. Следственно-оперативная группа работает на месте ЧП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Люди из здания эвакуированы.