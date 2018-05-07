Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

Известный бизнесмен, экс-сенатор Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, попросил вернуть ему изъятый наградной пистолет. Соответствующее ходатайство было направлено в Тверской суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

29 августа 2017 года Умар Джабраилов устроил стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. Прибывшие полицейские задержали бизнесмена. В результате инцидента никто не пострадал.

Мировой суд Тверского района Москвы признал Джабраилова виновным по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ" КоАп РФ и оштрафовал его на 4 тысячи рублей.

Позднее Тверской суд столицы признал бизнесмена виновным по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" УК РФ и наложил штраф в размере 500 тысяч рублей, хотя гособвинитель требовал назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Наградной пистолет был передан полиции.

Дело Джабраилова слушалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей, поскольку экс-сенатор полностью признал свою вину. Свои действия он объяснил нервным стрессом и состоянием аффекта и извинился за свое поведение.