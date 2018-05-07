Иномарка сбила школьников на пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария произошла в Петрозаводске сегодня днем, 7 мая. Пожилой владелец Fiat Albea не отреагировал на подростков, переходящих по "зебре" проезжую часть, и сбил их, не снижая скорости.

Один из школьников отделался травмой руки, а у второго зафиксированы переломы и ушибы. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

68-летний водитель уже дал показания полиции и заявил, что не заметил пешеходов.