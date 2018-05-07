Путин подписал "стратегический" майский указ

Новый "майский" указ подписал президент России Владимир Путин. Он ставит перед Россией национальные цели и стратегические задачи развития до 2024 года. Среди задач — увеличения численности населения страны, повышение уровня жизни россиян и создание комфортных условий для их проживания, самореализации, раскрытия таланта каждого.

Вступивший в свои полномочия президент России поставил цель – обеспечить до 2024 года прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитии страны, сообщает "Интерфакс". 16 марта Путин утвердил перечень поручений по реализации положения Послания Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. В них ожидаемая продолжительность жизни россиян должна увеличиться к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году до 80 лет. При этом предполагается реальный, а не номинальный рост доходов и пенсий, снижение уровня бедности вдвое.

Президент Путин считает, что Россия должна войти в пятерку стран – мировых экономических лидеров. При этом экономика страны должна развиваться темпами, превышающими среднемировые показатели, в стране должны быть созданы механизмы поиска и поддержки талантов. В ближайшие 6 лет предполагается обеспечить ежегодно улучшение жилищных условий для 5 миллионов семей.

После своей инаугурации 7 мая 2012 года Владимир Путин подписал сразу 13 указов. Они получили название "майских" указов, которые определили задачи для работы правительства. В "майских" указах речь шла о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, о мерах по реализации госполитики в области образования и науки, о мерах по реализации демографической политики, о мерах по обеспечению граждан доступным жильем и повышению качества услуг ЖКХ, о долгосрочной государственной экономической политике, о мероприятиях по реализации государственной социальной политики, об обеспечении межнационального согласия, о мерах по реализации внешнеполитического курса.

Кроме того, президент России в рамках тех "майских" указов дал указания о дальнейшем совершенствовании военной службы, о реализации планов развития Вооруженных сил и модернизации ОПК, об основных направлениях совершенствования системы госуправления.

Целью "майских" указов было повышение темпов экономического роста России, роста места России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, повышение реальных размеров зарплат граждан, увеличение продолжительности жизни россиян, увеличение производства отечественных лекарств из перечня жизненно важных лекарственных средств, снижение стоимости жилья для населения.

Ставилась также задача по обеспечению 100% доступности дошкольного образования, увеличение затрат на научные исследования, вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых вузов и увеличения оснащенности вооруженных сил современными видами вооружения. Также в указе "О единовременных выплатах некоторым категориям граждан в связи с 67-летием Победы" речь шла о дополнительных выплатах инвалидам и ветеранам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны мест принудительного содержания, а также вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам и вдовцам инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

6 мая 2018 года Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что реализация "майских" указов 2012 года дала ощутимые результаты, хотя достичь с абсолютной точностью всех показателей не удалось. При этом Путин отметил, что ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто объективные факторы.

"Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно", — подчеркнул Владимир Путин.

Теперь "майские" указы 2012 года будут дополнены "майскими" указами 2018 года. Для проведения экономической политики Путин вновь предложил на пост главы российского правительства Дмитрия Медведева.