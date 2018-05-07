Тема:
Инаугурация президента 31 минута назад
Путин подписал "стратегический" майский указ
Новый "майский" указ подписал президент России Владимир Путин. Он ставит перед Россией национальные цели и стратегические задачи развития до 2024 года. Среди задач — увеличения численности населения страны, повышение уровня жизни россиян и создание комфортных условий для их проживания, самореализации, раскрытия таланта каждого.
Вступивший в свои полномочия президент России поставил цель – обеспечить до 2024 года прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитии страны, сообщает "Интерфакс". 16 марта Путин утвердил перечень поручений по реализации положения Послания Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. В них ожидаемая продолжительность жизни россиян должна увеличиться к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году до 80 лет. При этом предполагается реальный, а не номинальный рост доходов и пенсий, снижение уровня бедности вдвое.
Президент Путин считает, что Россия должна войти в пятерку стран – мировых экономических лидеров. При этом экономика страны должна развиваться темпами, превышающими среднемировые показатели, в стране должны быть созданы механизмы поиска и поддержки талантов. В ближайшие 6 лет предполагается обеспечить ежегодно улучшение жилищных условий для 5 миллионов семей.
После своей инаугурации 7 мая 2012 года Владимир Путин подписал сразу 13 указов. Они получили название "майских" указов, которые определили задачи для работы правительства. В "майских" указах речь шла о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, о мерах по реализации госполитики в области образования и науки, о мерах по реализации демографической политики, о мерах по обеспечению граждан доступным жильем и повышению качества услуг ЖКХ, о долгосрочной государственной экономической политике, о мероприятиях по реализации государственной социальной политики, об обеспечении межнационального согласия, о мерах по реализации внешнеполитического курса.
Кроме того, президент России в рамках тех "майских" указов дал указания о дальнейшем совершенствовании военной службы, о реализации планов развития Вооруженных сил и модернизации ОПК, об основных направлениях совершенствования системы госуправления.
Целью "майских" указов было повышение темпов экономического роста России, роста места России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, повышение реальных размеров зарплат граждан, увеличение продолжительности жизни россиян, увеличение производства отечественных лекарств из перечня жизненно важных лекарственных средств, снижение стоимости жилья для населения.
Ставилась также задача по обеспечению 100% доступности дошкольного образования, увеличение затрат на научные исследования, вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых вузов и увеличения оснащенности вооруженных сил современными видами вооружения. Также в указе "О единовременных выплатах некоторым категориям граждан в связи с 67-летием Победы" речь шла о дополнительных выплатах инвалидам и ветеранам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны мест принудительного содержания, а также вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам и вдовцам инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
6 мая 2018 года Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что реализация "майских" указов 2012 года дала ощутимые результаты, хотя достичь с абсолютной точностью всех показателей не удалось. При этом Путин отметил, что ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто объективные факторы.
"Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно", — подчеркнул Владимир Путин.
Теперь "майские" указы 2012 года будут дополнены "майскими" указами 2018 года. Для проведения экономической политики Путин вновь предложил на пост главы российского правительства Дмитрия Медведева.
Ранее по теме
-
Медведев приехал в Госдуму для консультаций56 минут назад
-
Путин предложил Медведева на пост премьер-министра3 часа назад
-
Патриарх совершил молебен в Благовещенском соборе в честь инаугурации президента4 часа назад
-
Инаугурация президента России. Фотолента4 часа назад
-
Россия осталась без правительства4 часа назад
-
Путин поговорил и сфотографировался с волонтерами4 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Владимир Путин вступил в должность президента России
- Путин предложил Медведева на пост премьера
- От Первого корпуса до Большого дворца президент доехал в "Кортеже". Видео
- Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права
- Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"
Самое читаемое
-
На месте пропажи 2-летнего мальчика нашли надпись "умрет"
- Отравлен тюремщиками: летчик Ярошенко на грани смерти
- Полковник, который не смог: рядом с Крымом появились странные билборды
- Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и поехала дальше на свадьбу
- Самонадеянный прохожий заплатил жизнью за селфи с раненым медведем. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Аргентина столкнулась с новым валютным кризисом?
- Росатом: "антиядерных активистов" отогнали от ПАТЭС
- Компания Баффетта купила 75 млн акций Apple
- Россия готовится к выходу из ОПЕК+?
- "Торговая война": Китай отказался покупать сою у США
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Чехия: здесь был "Новичок"
- Любовь и кокаин сломали судьбу россиянке
- Нобелевка, литература, секс и скандал
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Дачный сезон: москвичи массово покидают столицу
- Семь тысяч байкеров открыли мотосезон в Москве
- Собянин рассказал о программе долголетия и школьной конкуренции
- Московская пенсионерка победила в суде жилищных рейдеров
- Жителям поселка Мосрентген преградили путь шлагбаумом
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо