Звезду "Игры престолов" признали самым сильным мужчиной в мире

29-летний исландский актер Юлиус Бьернссон, сыгравший Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов", выиграл соревнование на звание самого сильного мужчины в мире. Состязание состояло из 16 изнурительных этапов, сообщает Fox News.

Турнир World’s Strongest Man-2018 проходил на Филиппинах. Среди прочего, знаменитый исландец принял участие в конкурсах по поднятию бревен, тасканию камней и буксировке тяжелых транспортных средств.

Бьернссон занял первое место, на втором оказался гражданин Польши Матеус Килисковски, на третьем — американец Брайан Шоу.

У себя в "Инстаграме" актер поблагодарил за помощь близких, друзей, родственников, а также своего диетолога.