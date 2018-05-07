Заключенных предлагают возить с мигалками

Минюст предложил оснастить автомобили для конвоирования арестованных и осужденных спецсигналами. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в указ президента РФ "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

Сейчас конвоирование спецконтингента происходит в общем транспортном потоке. По мнению авторов разрабатываемых поправок, невозможность беспрепятственного проезда автомобилей типа "АЗ" приводит к срыву выполнения служебных задач, а также "создает реальную опасность обеспечению общественного порядка и общественной безопасности".