В Киргизии произошло убийство: душегуб и его жертва не поделили место на остановке

Убийство на автовокзале Базар-Коргонского района Киргизии произошло в понедельник утром, 7 мая. Два односельчанина из Арстанбапа ждали маршрутку и поссорились из-за места на остановке. Камера видеонаблюдения сняла кадры, как один из спорщиков внезапно выхватил нож и ударил в грудь своего оппонента, а затем бросился добивать свою упавшую жертву.

Свидетели преступления задержали душегуба, оказавшегося пьяным, и сдали его в руки подоспевших милиционеров. Очевидцы утверждают, что убийца и жертва были знакомы, и преступление могло быть совершено из личной неприязни. Однако правоохранительные органы, проводящие расследование происшествия, пока не подтверждают эту версию.