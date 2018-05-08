Тема:
Экология 1 час назад
Экологи зафиксировали рекордный уровень углекислого газа в атмосфере Земли
Средняя концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере нашей планеты в апреле 2018 года достигла рекордно высокого уровня – 410,31 ppm (частей на миллион). Это означает, что в каждом кубометре воздуха 410 миллилитров занимает углекислый газ.
Согласно заявлению, представленному учёными из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, уровень 400 ppm впервые в истории был отмечен в 2013 году. А до индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере Земли никогда не превышало 300 ppm в течение последних 800 тысяч лет.
Кстати, климатологи отмечают, что впервые зафиксировали чудовищную отметку в 410 единиц на миллион ещё в апреле 2017 года; данные были получены из погодной обсерватории на Мауна-Лоа (Гавайи). Однако это был единоразовый показатель. А в апреле 2018 года же отметка стала среднемесячной.
Команда из Института Скриппса ведёт наблюдения уже 60 лет, с 1958 года, и за это время концентрация углекислого газа в атмосфере нашей планеты увеличилась на 30%, говорят специалисты.
При этом люди продолжают жечь ископаемое топливо, а количество выбросов углерода в атмосферу в 2017 году возросло впервые за последние три года.
Поскольку углекислый газ является парниковым, рост его уровня приводит к непрерывному повышению средних температур. Поэтому, согласно Парижскому соглашению по климату, заменившему Киотский протокол, подписавшие его государства должны к 2030 году сформировать механизмы для перехода на безуглеродную экономику. Кроме того, страны-участницы договора условились не допустить повышения средней температуры на планете более чем на два градуса по Цельсию.
Пока положительный результат мало заметен. Но учёные не сдаются и ищут новые методы борьбы с этой проблемой. Так, в Исландии парниковые газы "упаковывают" под землёй, а в Швейцарии создали установку, которая "поедает" углекислый газ. Другие инженеры предлагают не хранить углекислый газ, а перерабатывать его в топливо и спирты.
Ранее по теме
-
В арктическом льду "застряло" огромное количество крошечных пластиковых частиц11 суток назад
-
Приверженцы здорового питания выбрасывают больше продуктов, чем все остальные17 суток назад
-
Улучшенный природный фермент спасёт мир от термопластика20 суток назад
-
Томские учёные предлагают очищать воду путём взрывного измельчения капель21 сутки назад
-
Срок службы стройматериалов продлит древесный мусор21 сутки назад
-
Большая разница между полами грозит животным вымиранием25 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев ждет решения депутатов
- Европа готовит новые санкции за Крым
- В США спланировали ядерную атаку России
- Армения получила того премьера, которого добивалась
- Десерт из ботинка: израильский повар оскорбил японского премьера
Самое читаемое
-
Собачница, избившая в Петербурге ребенка, отправится в колонию-поселение
- На месте пропажи 2-летнего мальчика нашли надпись "умрет"
- Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии
- Водители устроили самосуд над мужчиной, открывшим стрельбу по отцу с ребенком
- Жираф убил известного оператора и режиссера. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Майские указы: задачи и пути решения
- Кондитерская компания Roshen усилила ПВО Украины
- В РФ создадут экотехнопарки для переработки отходов
- Власти введут налог на мангалы и одноразовую посуду
- Пять фильмов о войне: прообразы легендарных героев
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Горький шоколад полезен для зрения
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Сезон пыльцы: где отслеживать изменения?
Вести в 20.00
-
Кто может войти в новое правительство
- Главные задачи на шесть лет
- "Хор Турецкого" исполнил в Берлине песни военных лет
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Парад Победы и "Бессмертный полк" перекроют движение в столице
- На Каширке Mercedes влетел в здание
- Большая кольцевая линия метро обрастает новыми станциями
- Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров
- Спасская башня Кремля отмечает годовщину своего переименования
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо