На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора

Копия одной из главных достопримечательностей французской столицы – 324-метровой Эйфелевой башни установлена на берегу Валдайского озера, в Соловьевском парке. Она выполнена из металла в масштабе 1:40, ее высота около 8 метров.

Необычная для новгородской земли архитектурная форма стала подарком родному городу от частного лица. Автор копии башни выкрасил ее в цвета российского триколора и водрузил на нее двуглавого орла.

Местные власти надеются, что она станет одной из "визитных карточек" Валдая. "Возле нее уже с удовольствием фотографируются горожане и туристы", — рассказали "Интерфаксу" в администрации Валдайского района.