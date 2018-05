Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов

Рэперы Эминем и Джей-Зи собираются подавать в суд на компанию скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, который задолжал мужу Бейонсе – 480 тысяч долларов, а его звездному коллеге – 352 тысячи. Вайнштейн не заплатил артистам за написание музыки для его проектов, сообщает Complex.

Джей-Зи выступил автором саундтреков для документальных сериалов компании Вайнштейна "Rest In Power: The Trayvon Martin Story" и "Time: The Khalif Browder Story", а Эминем написал музыку к фильму "Левша" ("Southpaw").

В марте компания Вайнштейнов объявила о закрытии и не смогла выплатить многим своим сотрудникам авторские отчисления. В частности, Квентин Тарантино заявил, что продюсер должен ему 4 миллиона долларов.

Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Ума Турман. На волне обвинений Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка завели против него дело. Группа женщин подала коллективный иск в суд против продюсера и сотрудников его компании.