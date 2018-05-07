Фигуристка Цурская следом за Медведевой отказалась от услуг Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Цурская объявила об отказе от сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе. При этом 16-летняя спортсменка уточнила, что принятое решение является ее личной инициативой. Об этом сообщает Спорт24.Ru.

Цурская выступала под руководством Тутберидзе с 2013 года и почти за пять лет смогла добиться побед в финале юниорском Гран-при, а также завоевывала титул чемпионки России также в юниорском разряде. Обе победы были добыты в 2015 году.

Напомним, что ранее о своем уходе от Тутберидзе заявила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она заявила, что уходит к канадскому специалисту Брайану Орсеру. При этом фигуристка подчеркнула, что она продолжит выступать за Россию.