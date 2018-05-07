В Саратове обрушилась хрущевка: эвакуированы 150 человек

В Саратове произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома.

"Предварительно никто не пострадал", — сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре (ЦРЦ) МЧС РФ.

На место выехали спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает ТАСС, территория вокруг дома оцеплена, из дома эвакуированы 150 человек.

Дом расположен в Ленинском районе Саратова, по адресу — Проспект строителей, 27А. В эксплуатацию здание ввели в 1966 году, оно не было признано аварийным.