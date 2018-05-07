Оман упростил получение виз для граждан России

Султанат Омана упростил визовый режим для граждан России, Ирана и Китая. Теперь граждане этих стран могут получить визу сразу по прибытии в Оман.

Как напоминает ТАСС, 1 октября 2017 года власти Султаната Оман включили Россию в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу сроком действия один месяц в международном аэропорту Маската при условии наличия действующей визы или вида на жительство США, Канады, Великобритании, Австралии или стран Шенгенской зоны.