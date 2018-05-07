Улыбчивые люди выглядят старше печальных

Команда ученых из Канады и Израиля провела исследование, в ходе которого выяснила, что улыбчивые люди на фото выглядят старше тех, кто выражает удивление или печаль. Авторы проекта связывают это с морщинами, возникающими на лицах при улыбке, сообщает Research Digest.

В исследовании участвовали 40 человек, средний возраст которых составлял 24 года. Ученые попросили испытуемых определить возраст 35 женщин и 35 мужчин по фотграфим. На снимках были запечатлены одни и те же люди, только на одних фото они улыбались, а на других – нет.

Изучив результаты опроса, исследователи пришли к выводу, что улыбка в среднем прибавляет один год. На "улыбчивых" портретах люди выглядели старше, чем на других.

После подведения предварительных итогов ученые попросили еще 42-х участников выполнить ту же задачу, добавив фотографии, на которых люди на снимках выражали удивление. Как ни странно, именно такие лица показались опрашиваемым наиболее молодыми. Вероятно, из-за того, что на "озадаченных" фото у людей было меньше морщин вокруг глаз.