Инаугурация Путина глазами молодежи и корреспондента "Вестей"

Некоторые важные детали церемонии инаугурации президента, на которой в этот раз присутствовало более пяти тысяч гостей — политики, общественные деятели, звезды культуры и спорта. Все они собрались не только в залах Кремлевского дворца, но и на Соборной площади. Впервые в Кремль были приглашены волонтеры общественных организаций и участники конкурса "Лидеры России". С некоторыми из гостей президент пообщался лично.

Военный оркестр еще продолжал играть на Соборной площади, а Путин уже был там, где его тоже ждали. Молодые активисты, общественники, волонтеры жмут руку президенту. И говорят о новых возможностях. Многие из них — настоящие лидеры. И даже не потому, что участвовали в конкурсе "Лидеры России", ставшем для амбициозных и талантливых управленцев социальным лифтом. А ведь проект, действительно, состоялся.

"Я думаю, что контакт налажен идеально, потому что Владимир Владимирович, в принципе, очень близок к людям, — говорит активистка движения "Молодёжка ОНФ", член регионального штаба ОНФ в Московской области Галина Щекодина. — Вы сами видели, как он легко остановился и начал с нами разговаривать. То есть он не просто ответил кратко, а был вовлечен в беседу. Это очень приятно".

"Он сказал, что естественно, будет поддерживать нас, в том числе закон о волонтерстве, — добавляет руководитель всероссийского общественного движения ''Волонтеры Победы'' Александр Печенегин. — Сказал, о том, что он уже вступил в силу. Всеми силами будем помогать развивать Россию".

Общий снимок на память. Но перед этим пригласили президента на молодежный форум "Территория смыслов" на Клязьме. Тем более одна из главных тем смены — "Эффективная политика". Путин обещал постараться. "Прямо мурашки по всему телу, когда перед тобой стоит президент, — признается член центрального штаба всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России'' Юлия Перегудова. — Ты думаешь: неужели это именно тот момент, именно этого человека хотелось просто обнять, расцеловать. Но держала себя в руках".

На торжественной церемонии в Кремле — более пяти тысяч гостей, почти в два раза больше, чем на предыдущей инаугурации — политики, деятели искусства, спорта, науки, культуры, Герои России и труда. Те, кого знают и уважают во всем мире. И впервые в качестве гостей — "Волонтеры Победы". Те, кто непосредственным и самым активным образом участвовал в избирательной кампании Путина.

На молодые лица в кремлевских залах, и то, что речь Путина после принесенной присяги во многом адресована молодому поколению, обратили внимание многие. "Это правильный посыл, в последнее время мы ищем национальную идею, а национальная идея связана с молодежью", — считает депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Это и есть человеческий капитал, без которого никакой другой невозможен. Об этом Путин говорил в Послании. Но сегодня продолжил мысль. Гости все поняли сразу. "Поднять качество жизни наших людей, не только в больших городах, но и в малых городах и в поселках, это вывести нашу экономику совершенно на другой уровень, а для этого у нас есть все. Знаете, очень часто говорят, когда спина и тыл работают, то фронт идет вперед. Вот у нас сейчас фронт как раз на улучшение жизни", — убеждена депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

"Сберегать народ, заниматься народосбережением — вот это самая главная задача и государства и президента, я надеюсь, что обновленное правительство будет решать именно те задачи, которые ставил президент в своем Послании", — говорит в свою очередь народный артист России, худрук Театра Наций Евгений Миронов.

"Люди очень всерьез рассчитывают на то, что в новом президентском сроке будет возможность повысить реальные доходы граждан, что повысится качество жизни, — добавляет депутат Госдумы РФ Ольга Баталина. — Они рассчитывают на дальнейшее решение проблем в сфере здравоохранения и образования".

Путин несколько раз повторил: стране нужен прорыв, а для этого — рывок. В центре политики — новое качество жизни, безопасность, здоровье. И ориентир — Россия для людей.

"Мы, как главы субъектов России, ждем, что придут новые люди, которые будут осуществлять прорыв, который обозначил президент", — говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Со всеми вызовами, которые перед нами стоят, мы обязательно справимся вместе, — уверен депутат Госдумы РФ Сергей Железняк. — Именно об этом говорил сегодня президент. И очень важно то, что вне зависимости от масштабов и задач, которые перед нами стоят, в центре внимания по-прежнему будет находиться человек, гражданин России".

"Россия, создав подушку безопасности в лице боеспособных вооруженных сил, создала гарантии мирного голубого неба, и теперь надо двигаться вперед, поднимая все сферы экономики", — замечает Герой России, депутат Госдумы РФ Владимир Шаманов.

Когда в церемонии все прописано пошагово и посекундно — даже анфилады золотых кремлевских залов — не могут отвлечь от деталей. Опытные политики и бизнесмены следят за каждым жестом президента. Находя подтекст даже в том, как Путин надевает пиджак.

"Президент вышел из рабочего кабинета, где работал и переместился здесь на эти протокольные мероприятия, — говорит главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. — Что он с работы, не меняя работу со своего рабочего места, перешел к этим вот торжественным процедурам. Будем работать".

"С Владимиром Владимировичем все выполнимо, потому что он человек слова, — отмечает народный артист СССР, художественный руководитель и дирижер камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет. — Человек, который искренне, давно, всю жизнь любит свою страну и, в общем, чувствуешь себя защищенным и, в общем, цельно проживающим жизнь при таком президенте и таком друге. Так что — ура!"

Сразу после протокольных мероприятий президент поспешил в рабочий кабинет, но когда по пути увидел всенародно любимую Александру Пахмутову, не смог пройти мимо.