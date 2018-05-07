Главные задачи на шесть лет: Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира

Президент России 7 мая 2018 года подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Это масштабная программа социально-экономического и научно-технологического развития страны. Какие задачи Путин ставит перед будущим правительством?

В новом "майском" указе отражены цели, поставленные президентом в Послании Федеральному Собранию. Но не только. Главное на ближайшие шесть лет: увеличение численности населения, повышение уровня и комфортности жизни граждан.

К 2024 году ожидаемая продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет, а к 2030 году — до 80. Реальные доходы граждан должны устойчиво расти, а прибавка пенсий предполагается выше уровня инфляции. Количество бедных в стране необходимо снизить в два раза. 5 миллионов семей ежегодно будут иметь возможность улучшить жилищные условия. Россия войдет в число пяти крупнейших экономик мира с темпами роста ВВП выше мировых и инфляцией не выше четырех процентов.

Уже к 1 октября 2018 года будут разработаны новые нацпроекты по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные дороги, труд и занятость, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес и предпринимательство, международная кооперация и экспорт. По каждому — отдельный список задач. Большинство из этих нацпроектов касаются каждого из россиян.

Многое уже работает: например, финансовая поддержка семей при рождении детей. Но есть новшества.

Например, создание условий для работы матерей. Для этого к 2021 году необходимо добиться 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В медицине — снижения смертности, в том числе за счет ликвидации дефицита кадров в поликлиниках и проведении профилактических медосмотров не реже раза в год.

Объемы жилищного строительства должны достичь не менее 120 миллионов квадратных метров в год, а ставка по ипотеке — стать ниже восьми процентов годовых.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства необходимо поднять до 25 миллионов человек. А экспорт несырьевых товаров увеличить до 250 миллиардов долларов в год.

Глобальная инфраструктура: это развитие транспортных коридоров "Запад — Восток" и "Север — Юг", строительство автомобильных дорог по маршруту "Европа — Западный Китай"; развития Северного морского пути, БАМа и Транссиба.

Россия должна войти в десятку стран с наивысшим качеством общего образования и в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам. Затраты на цифровую экономику должны вырасти втрое. Упор будет сделан на экологию: ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, кардинальное снижение загрязненности воздуха в крупных промышленных центрах, экологическое оздоровление Волги и Байкала.

Задачи амбициозные, но вполне конкретные. Теперь ждем новый кабинет министров, который будет их осуществлять.