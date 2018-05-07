Вратарь Илья Сорокин поможет российским хоккеистам на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной России внесет вратаря ЦСКА Илью Сорокина в заявку для участия в чемпионате мира. Ранее в составе нашей команды было два голкипера- Василий Кошечкин ("Металлург" (Магнитогорск) и Игорь Шестеркин (СКА).

Таким образом, состав вратарской бригады сборной России будет точно таким, как и на победной для нашей команды Олимпиаде – Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин.

На текущем чемпионате Кошечкин и Шестеркин провели по две встречи и пока не пропускали шайб. Известно, что в следующем матче со сборной Чехии ворота россиян будет защищать Василий Кошечкин.