Обрушением общежития в Саратове займется прокуратура

В Саратове обрушился угол торца общежития. Рухнули вниз плиты перекрытия в ванных комнатах здания в Ленинском районе. К счастью, жертв нет. Но прокуратура Саратовской области начала проверку произошедшего.

Из пятиэтажного общежития эвакуированы полторы сотни жильцов, сообщает ТАСС. Они расселяются в ближайшие гостиничные комплексы.

Дом в реестре аварийных не значился. Строение на возможность проживания в здании людей проверит специальная комиссия. Территория вокруг дома 27А по улице Строителей в Саратове оцеплена. На месте работают сотрудники местного МЧС, а также прокурор Ленинского района города Андрей Волков.