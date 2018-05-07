Собачница, избившая в Петербурге ребенка, отправится в колонию-поселение

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по громкому делу об избиении женщины и малолетнего ребенка на детской площадке.

Уроженка города Старая Русса Надежда Федорова признана виновной по статьям "Хулиганство" и "Побои и иные насильственные действия из хулиганских побуждений" и приговорена к году колонии-поселения. Кроме того она должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Инцидент произошел днем 4 сентября 2017 года на детской площадке дома №5 на Дивенской улице. Федорова выгуливая во дворе собаку — карликового пинчера Ричарда. Находившаяся на площадке женщина с ребенком сделала ей замечание. Между собачницей и местной жительницей возник конфликт. В итоге хозяйка собаки распылила женщине в лицо перцовый газ и ударила 3-летнего ребенка ногой в голову. Малыш упал и долго не мог подняться самостоятельно. Пострадавшие были вынуждены обратиться за лечением. Досталось и охраннику, попытавшемуся утихомирить разбушевавшуюся женщину.