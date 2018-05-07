Посол России в Лондоне: "дело Скрипалей" все больше похоже на похищение россиян

Факты дают нам все больше оснований рассматривать сложившуюся ситуацию как похищение двух российских граждан. Так оценил ситуацию с "делом Скрипалей" российский посол в Великобритании Александр Яковенко.

Британские власти продолжают препятствовать российским дипломатам встретиться с гражданами России 66-летним Сергеем и 33-летней Юлией Скрипаль, сообщает "Интерфакс". Таким образом Лондон нарушает дипломатическую конвенцию и препятствует в осуществлении консульского доступа к россиянам. Сотрудники российского посольства не могут удостовериться в местонахождении граждан России, состоянии их здоровья и пожеланиях Скрипалей.

"Мы будем продолжать добиваться истины и требовать ответов от британской стороны", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства в Лондоне.

Лондон обвинил Москву в инциденте в Солсбери. Однако спустя более чем два месяца с момента отравления Скрипалей Великобритания не предоставила никаких доказательств причастности России к событиям 4 марта ни Москве, ни общественности, ни британским союзникам. При этом правительство Терезы Мэй пытается представить консервативный кабинет министров лидером западных усилий по привлечению России к ответу. При этом британское правительство производит впечатление не заинтересованного в нормальном развитии и состоянии российско-британских отношений.

После отравления в Солсбери двусторонние отношения достигли нового дна, подчеркнул посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в британском парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Эти обвинения в Москве категорически опровергают. Более того, Россия уничтожила свое химическое оружие под контролем Организации по запрещению химоружия в 2017 году.