Посыпавшаяся в Саратове хрущевка может продолжить разрушаться

Вокруг частично обрушившегося в Саратове жилого дома выставлено полицейское оцепление. Не исключено дальнейшее разрушение здания.

"Находиться вблизи здания опасно, возможность дальнейшего обрушения не исключается", — сообщили ТАСС сотрудники Главного управления МВД по Саратовской области, работающие на месте происшествия.

ЧП произошло на проспекте Строителей. У дома №27А частично обрушилась кирпичная кладка на углу здания с первого по пятый этажи — в этой части дома находятся душевые. Пострадавших нет.

150 жильцов эвакуировали, пока люди будут размещены в ближайших гостиницах. Губернатор области Валерий Радаев взял ситуацию под контроль, передает РИА Новости.

По данным государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, дом был введен в эксплуатацию 1966 году. В реестре аварийных зданий он не значился.