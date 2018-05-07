"Анжи" проиграл дома "Ахмату"

Двадцать девятый тур российской премьер-лиги завершился двумя матчами. В Каспийске махачкалинский "Анжи" проиграл гронзенскому "Ахмату"0:2, В Казани сыграли вничью 0:0 местный "Рубин" и "Уфа".

"Анжи" в случае победы мог обезопасить себя от прямого вылета в ФНЛ. Но гости, отбив стартовый натиск махачкалинцев, сами добились успеха на 18 минуте. Родолфо со штрафного отправил мяч в ворота Александра Будакова. "Анжи" создал немало моментов у ворот Евгений Городова, но реализовать их так и не смог. К тому же подвел хозяев защитник Гурам Тетруашвили, заработавший две желтых карточки к 62 минуте. В конце встречи Одисе Роши использовал контратаку махачкалинцев и установил окончательный счет – 2:0 в пользу "Ахмата". Клуб из Грозного набрал 38 очков и занимает 8 место. У "Анжи" 24 очка и 14 позиция. Столько же у занимающего 15 место "Тосно". В последнем туре решится, кто покинет премьер-лигу напрямую, а кто поборется в переходных матчах

"Рубин" владел значительным игровым преимуществом в игре с "Уфой" и создал немало голевых моментов. Но все они остались неиспользованными. Встреча завершилась с результатом 0:0. "Уфа" набрала 40 очков и вышла на 6 место. У "Рубина" 37 очков и 10 место в таблице.